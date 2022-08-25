Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК вредных веществ в Москве в четверг

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Появление дымки и запаха гари не привело в Москве в четверг к превышению в воздухе предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняется, 25 августа в 40 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест.

Ранее Сергей Собянин вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министром чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым приехали в Рязанскую область из-за сложной обстановки с лесными пожарами в регионе.

Площадь пожаров в области увеличилась почти до 15 тысяч гектаров. За сутки она возросла на 3 тысячи гектаров. В общей сложности в регионе действуют шесть лесных пожаров.

Также сообщалось о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в населенных пунктах Спас-Клепики и Верея.

