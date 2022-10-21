Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 2 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на складе "Ногинск-Технопарк" в Подмосковье локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"По уточненным данным, после проведения разведки установлено, что площадь пожара составляет 2 000 квадратных метров. Пожар локализован в 10:27. Пострадавших и угрозы распространения нет", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на территории организовали пробивку и работы по разборке конструкций.

Склад загорелся в подмосковном Ногинске на площади 4,8 тысячи квадратных метров в пятницу, 21 октября. Информация о происшествии на 58-м километре Горьковского шоссе поступила в 08:29.

К месту возгорания направили мобильную лабораторию для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.



Склад загорелся в подмосковном Ногинске на площади около 5 тыс "квадратов"

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