Украина призвала прекратить продажи российской компьютерной игры Atomic Heart

В Минцифры Украины призвали прекратить продажи российской компьютерной игры Atomic Heart. В правительстве страны считают, что видеоигра романтизирует коммунизм.

Однако на профильных платформах иностранные пользователи хвалят разработчиков Atomic Heart.

Видеоигра поступила в продажу в ночь на 21 февраля 2023 года. События проекта развиваются в мире альтернативного СССР. Сюжет игры связан с темой восстания машин. Atomic Heart уже поднялась в топ по продажам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.