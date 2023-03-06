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Технологии

Украина призвала прекратить продажи российской компьютерной игры Atomic Heart

Украина призвала прекратить продажи российской компьютерной игры Atomic Heart

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В Минцифры Украины призвали прекратить продажи российской компьютерной игры Atomic Heart. В правительстве страны считают, что видеоигра романтизирует коммунизм.

Однако на профильных платформах иностранные пользователи хвалят разработчиков Atomic Heart.

Видеоигра поступила в продажу в ночь на 21 февраля 2023 года. События проекта развиваются в мире альтернативного СССР. Сюжет игры связан с темой восстания машин. Atomic Heart уже поднялась в топ по продажам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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