AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маркетплейс Aliexpress запретил продажу дронов клиентам из России. Об этом сообщает издание Mash.

Под ограничение подпадают устройства торговой марки DJI и Autel. Карточки товаров по-прежнему видны, однако при попытке открыть ссылку пользователи видят сообщение "Такой страницы нет".

Блокировкой продаж ситуация не ограничилась. Одна из компаний, DJI, удалила из российских AppStore и Google Play программное обеспечение для управления дронами. Ранее установленные приложения продолжат работу, а со скачиванием новых версий возникнут проблемы.

Российский маркетплейс Wildberries ранее запретил продажу на площадке биологически активных добавок. Речь идет о препаратах, у которых имеются неподтвержденные свидетельства о госрегистрации.

Там пояснили, что карточка товара публикуется на платформе только после получения соответствующего подтверждения. Так, с ноября прошлого года маркетплейс заблокировал больше 65 тысяч предложений с неверифицированными БАДами и витаминными комплексами.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!