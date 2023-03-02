19:02Технологии
AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России – СМИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Маркетплейс Aliexpress запретил продажу дронов клиентам из России. Об этом сообщает издание Mash.
Под ограничение подпадают устройства торговой марки DJI и Autel. Карточки товаров по-прежнему видны, однако при попытке открыть ссылку пользователи видят сообщение "Такой страницы нет".
Блокировкой продаж ситуация не ограничилась. Одна из компаний, DJI, удалила из российских AppStore и Google Play программное обеспечение для управления дронами. Ранее установленные приложения продолжат работу, а со скачиванием новых версий возникнут проблемы.
Российский маркетплейс Wildberries ранее запретил продажу на площадке биологически активных добавок. Речь идет о препаратах, у которых имеются неподтвержденные свидетельства о госрегистрации.
Там пояснили, что карточка товара публикуется на платформе только после получения соответствующего подтверждения. Так, с ноября прошлого года маркетплейс заблокировал больше 65 тысяч предложений с неверифицированными БАДами и витаминными комплексами.
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