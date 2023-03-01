Экономист оценил запрет США на поставки в РФ смартфонов дороже 300 долларов

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Экономист Василий Колташов оценил, как повлияет введенный США запрет на поставки в Россию смартфонов дороже 300 долларов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Сейчас по российским блогам растекается поток юмора, что запретили нам то, что мы и так ввозим, как правило, из Китая. Более того, если посмотреть на последние американские санкции, то там тоже запрет на микроэлектронику и смартфоны", – отметил он.

Американцы вводят ограничения на то, что сами закупают у КНР, обратил внимание эксперт. Такие санкционные меры абсолютно не представляют угрозы для российской экономики, подчеркнул Колташов.

В настоящее время поставки необходимых зарубежных товаров осуществляются по параллельному импорту или другими альтернативными путями, резюмировал он.

Ранее руководство Соединенных Штатов приняло решение о расширении санкций в отношении России и Белоруссии.

Ведомство ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ, в том числе фонда "Сколково", "Сколтеха", Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и других. Еще 10 организаций, в том числе из Китая, Франции, Люксембурга и Нидерландов, внесены в черный список за якобы поддержку ВС РФ и российского ВПК.



США запретили поставки смартфонов в Россию дороже 300 долларов

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