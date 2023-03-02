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Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае. Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания, личность подозреваемого не разглашается в интересах следствия.

По данным ФСБ, житель Комсомольска-на-Амуре по собственной инициативе связался с управлением разведки Минобороны Украины, чтобы передать сведения о российских военных объектах.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена" и "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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