Минцифры РФ проведет пилот по запуску 5G в городах-миллионниках в 2025 году

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Минцифры планирует провести пилотный запуск сетей 5G на базовых станциях в российских городах-миллионниках в 2025 году, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы рассчитываем, что в 2025 году в городах-миллионниках начнется пилот", – сказал министр.

Ранее Шадаев сообщил, что с 1 июня 2023 года дополнительный фактор аутентификации станет обязательным на портале госуслуг. По его словам, эта мера направлена главным образом на защиту пользователей, устанавливающих простые пароли.



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