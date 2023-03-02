Главная цель РФ в том, чтобы дети росли счастливыми в суверенной стране – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главная цель действий российских властей состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране, заявил Владимир Путин во время видеосвязи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Он пояснил, что с этим связаны все шаги властей в демографии, образовании, экономике, в сфере безопасности.

Путин открыл Год педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС). Церемония проходила в центре знаний "Машук" в Ставропольском крае. Сперва планировалось, что президент лично будет присутствовать на мероприятии, однако на фоне событий в Брянской области глава государства работал в Кремле.

Президент назвал терактом произошедшее в Брянской области. Он напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским, видя, что в машине есть дети.

Так, 2 марта группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

СМИ сообщали, что несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. При это местные власти не смогли подтвердить данную информацию.



ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

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