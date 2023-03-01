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"Актуальный репортаж": успех российской компьютерной игры Atomic Heart

"Актуальный репортаж": успех российской компьютерной игры Atomic Heart

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Российская компьютерная игра, в выпуске которой многие были даже не уверены, резко оказалась в топе продаж на крупнейших площадках. В комментариях пользователи пишут, что это не только красиво, но и технически хорошо сделано.

События по сюжету игры происходят в 50-х годах в СССР. Ученые наладили производство роботов, но машины устроили восстание. Все это происходит на фоне песен группы "Земляне" и других хитов из прошлого.

Подробнее о российской игровой индустрии – в эфире телеканала Москва 24.

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