Собянин: искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях столичной медицины

Искусственный интеллект сможет еще больше помогать столичным рентгенологам. Пока система способна выявлять патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет уже 50. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Недавно компьтерное зрение научилось определять сколиоз, а в общей сложности нейросети уже изучили 8,5 миллиона снимков. По словам мэра, все это существенно облегчает работу врачам и позволяет им больше времени уделять пациентам.

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