Сергей Собянин: в прошлом году Москву посетили 17,9 млн туристов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году столицу посетили 17,9 миллиона гостей, что на миллион больше по сравнению с 2021 годом. Об этом градоначальник написал в блоге на персональном сайте.

Он отметил, что турпоток достиг 71% от количества гостей в допандемийный 2019 год.

Так, наибольшую долю в структуре туристов в Москве составляют жители регионов РФ – до 90%. Чаще всего в столицу приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. Гости города в среднем проводят здесь порядка пяти дней и тратят на поездку примерно 37 тысяч рублей.

Чаще всего россияне готовят поездку самостоятельно, в том числе с использованием сервиса Russpass. Как отметил Собянин, каждый пятый приезжает в Москву в паре или с детьми, каждый третий – в одиночку.

Также мэр Москвы указал на восстановление делового туризма. Столица является лидером по данному показателю. Отмечается, что из всех поездок в город примерно 20% приходятся на гостей, прибывающих с деловыми целями. С 2019 года прирост в данном показателе составил 6%.

В Москве также зафиксирован прирост в категориях культурно-познавательного и медицинского туризма. В последнем случае доля подобных путешествий выросла вдвое, до 5,4%.

Перспективно развивается детский туризм, за год в столицу успели приехать 3,8 миллиона маленьких путешественников. Детям, в частности, предлагают такие проекты, как "Город открытий". Эта инициатива знакомит школьников с московскими предприятиями, технопарками и высшими учебными заведениями. Программой в 2022 году воспользовались 5,5 тысячи школьников, представляющих 52 региона России.

Кроме того, были организованы культурно-досуговые мероприятия для семей мобилизованных россиян. Столичные музеи и парки, а также Измайловский кремль по программе "Зимняя сказка" посетили более 1,5 тысячи детей.

Сергей Собянин напомнил и о международном туризме в Москве. За 2022 год, несмотря на проблемы с сервисами бронирования жилья и ограниченное международное сообщение, в столице РФ побывали примерно 1,7 миллиона иностранцев. В Москву приезжали из ближнего зарубежья и азиатских стран, были и гости из Индии, Турции и Ирана.

Мэр Москвы отметил позитивное увеличение нагрузки столичных гостиниц. Согласно итогам за 2022 год, этот показатель достиг 60%. Пиковые показатели в 70 и 80% демонстрировались 1 января и в период с 3 по 5 января соответственно. В городе также продолжили строительство туристической инфраструктуры. Всего были открыты 3 новые гостиницы и 17 апарт-отелей.

Также Сергей Собянин сообщил, что в бюджет столицы от туризма поступили более 120 миллиардов рублей.

"На эти средства можно построить 40 новых школ и детских садов или закупить порядка двух тысяч новых экологически чистых электробусов. Или профинансировать бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, многодетных семей и других льготников Москвы", – отметил мэр.

Собянин напомнил, что в период 2020–2021 годов городские власти активно поддерживали столичную индустрию гостеприимства. Учреждениям, в том числе гостиницам, предоставляли кредиты, гранты и субсидии. Кроме того, в период проживания врачей ковидных госпиталей места размещения получали дополнительные выплаты.

В 2022 году характер антикризисных мер стал стимулирующим. Город выделил 350 миллионов рублей, которые были направлены на компенсацию расходов организаторам деловых и молодежных мероприятий и программу развития туризма среди граждан старше 55 лет.

В частности, гранты до 10 миллионов рублей каждый были предусмотрены для организаторов конференций, конгрессов, научных форумов и культурных мероприятий для молодежи. Такие меры позволили привлечь более 20 тысяч человек для 61 делового события в Москве. Оборот туристического потребления, как отмечает Сергей Собянин, достиг 470 миллионов рублей.

Мэр Москвы отметил, что власти города рассчитывают и дальше поддерживать и развивать индустрию гостеприимства. Помимо прямых мер поддержки, этому способствуют благоустройство общественных пространств, открытие новый гастрономических и культурных площадок, а также проведение уличных фестивалей.

В начале февраля стало известно, что в Москве выпустили туристическую карту Moscow CityPass Express. Новинка поможет путешественникам получать скидки и привилегии в столице.

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