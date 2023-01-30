Названы самые дешевые авианаправления из Москвы весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Весной 2023 года дешевле всего будут стоить перелеты из Москвы в Псков, Казань и Самару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Так, перелет из Москвы в Псков на одного человека выйдет минимум в 1,6 тысячи рублей, Казань – 2,7 тысячи, Самару – 2,8 тысячи рублей. Чуть дороже выйдут билеты до Тамбова и Оренбурга. Стоимость перелета составит 3,1 и 3,2 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, из Санкт-Петербурга дешевле всего будет отправиться в Калугу (2,1 тысячи рублей), Архангельск (2,6 тысячи рублей), Москву (2,8 тысячи рублей), Мурманск (2,9 тысячи рублей) и Казань (3,1 тысячи рублей).

Из Сочи же самыми дешевыми направлениями стали Кавминводы (2,4 тысячи рублей), Самара (4 тысячи рублей), Казань (5 тысяч рублей), Москва (5,1 тысячи рублей) и Псков (5,3 тысячи рублей).

Из Екатеринбурга дешевле всего будет попасть в Урай (3,4 тысячи рублей), Москву (3,8 тысячи рублей), Санкт-Петербург (4,2 тысячи рублей), Нарьян-Мар (4,5 тысячи рублей).

Ранее в Ассоциации туроператоров России предупредили о нехватке номеров в отелях Абхазии на лето 2023 года. По данным специалистов, это направление является одним из самых популярных на этапе ранних продаж летнего сезона. Так, спрос на туры в Абхазию по акции раннего бронирования вырос в три раза по сравнению с 2022 годом.



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