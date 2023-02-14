В Москве за сутки выявили 1 862 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1 862 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 12 человек. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки – 1 862, госпитализированы 195 человек, выздоровели 3 115 человек, 12 человек умерли за сутки", – отмечается в сообщении.

Накануне в столице выявили 2 403 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 383 249 случаев заражения. Уточняется, что выздоровели 3 181 078 человек, а скончались 48 047 пациентов.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Подчеркивается, что среди заболевших почти в 80% случаев выявляют вирусы гриппа В.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил, что жительница региона заразилась подвариантом "Кракен" штамма коронавируса "Омикрон". Он уточнил, что вводить дополнительные противоэпидемиологические меры не будут.

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30,5% за неделю

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