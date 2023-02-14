В РФ за сутки выявили 9 826 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за сутки выявили 9 826 случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки от заболевания умерли 35 пациентов. Выздоровели от коронавируса 10 420 человек. Госпитализация понадобилась 1 662 гражданам.

Ранее сообщалось, что 13 февраля на территории России зарегистрировали 11 006 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Кроме того, умерли 30 человек, 608 были доставлены в медучреждения, 6 484 выздоровели от коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России в связи с тем, что циркулирующие варианты коронавируса протекают в легкой форме.

В ведомстве отметили, что новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью.



В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

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