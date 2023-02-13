В РФ за сутки выявили 11 006 новых случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за сутки выявили 11 006 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки умерли 30 пациентов, госпитализировали 608 человек. Выздоровели от коронавируса 6 484 гражданина.

Ранее сообщалось, что 12 февраля на территории России отметили 12 347 новых случаев заражения COVID-19, кроме того, из-за болезни скончался 31 пациент. Выздоровели от коронавируса 6 805 пациентов.

Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер, так как циркулирующие варианты коронавируса протекают в легкой форме.

В ведомстве признали, что новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью.



В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

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