11:34Общество
В РФ за сутки выявили 11 006 новых случаев заражения COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за сутки выявили 11 006 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки умерли 30 пациентов, госпитализировали 608 человек. Выздоровели от коронавируса 6 484 гражданина.
Ранее сообщалось, что 12 февраля на территории России отметили 12 347 новых случаев заражения COVID-19, кроме того, из-за болезни скончался 31 пациент. Выздоровели от коронавируса 6 805 пациентов.
Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер, так как циркулирующие варианты коронавируса протекают в легкой форме.
В ведомстве признали, что новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью.
В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ
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