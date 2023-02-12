В РФ за сутки выявили 12 347 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За минувшие 24 часа на территории России отметили 12 347 новых случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из-за болезни скончался 31 пациент. За сутки в РФ госпитализировали 689 человек, что на 50,5% меньше, чем накануне. Выздоровели от коронавируса 6 805 пациентов.

Рост количества госпитализаций зафиксировали в восьми регионах РФ, снижение – в 65. В 12 субъектах обстановка не изменилась.

Между тем в Роспотребнадзоре поделились, что в РФ вновь активизировался коронавирус. На этой неделе в государстве зафиксировали свыше 60 тысяч новых случаев и показатель заболеваемости вырос сразу на 33%.

Роспотребнадзор сообщил об активизации коронавируса в РФ

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