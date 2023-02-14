Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся более 400 пар, рассказал Сергей Собянин.

"В День всех влюбленных в Москве поженятся больше 400 пар. Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". На выбор доступно уже более 30 площадок – в 1,5 раза больше, чем на старте проекта", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, популярность выездной регистрации в прошлом году выросла на 40%. Самыми востребованными площадками стали "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова. Кроме того, уже третий год церемонии проводят на катке ВДНХ.



"В 2022-м в необычных локациях прошла четверть торжественных церемоний. А в целом в прошлом году зарегистрировано больше 100 тысяч браков – это рекорд за 105 лет и всю историю московского ЗАГСа", – отметил градоначальник.



Мэр поздравил всех молодоженов и пожелал им счастья.

Ранее сообщалось, что в Москве в День защитника Отечества, в красивую дату 23.02.2023, брак планируют заключить около 350 пар.

Торжественные церемонии пройдут как в залах бракосочетания столицы, так и на выездных локациях. Кроме того, пары могут заключить брак в центрах госуслуг "Мои документы".

Каток на ВДНХ станет местом выездной регистрации 14 февраля

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