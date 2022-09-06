Продукцию московских брендов будут рекламировать в столице – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице начнут продвигать продукцию московских брендов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что обновленная программа "Сделано в Москве" поможет предпринимателям не только сохранить бизнес, но и развивать его.

"Запустим рекламу их продукции на улицах города. Будем рассказывать о товарах столичного производства на специальном медиаресурсе сделановмоскве.рф. С него же можно перейти на маркетплейс или сайт компании, чтобы сделать покупку", – рассказал мэр.

Он подчеркнул, что сейчас на медиаресурсе около 600 товаров, и этот список постоянно будет пополняться. По словам градоначальника, подать заявку на участие можно по ссылке. Вся процедура от обращения до включения продукции в программу займет пару дней.

Кроме того, в перспективе планируется создавать торговые точки офлайн и отдельные секции товаров на популярных маркетплейсах.

Собянин отметил, что запрос на поддержку в продвижении продукции московских компаний стал одним из первых и самых популярных после введения зарубежных ограничений.

Ранее сообщалось, что в столице ведется прием заявок экспортеров на участие в международных выставках 2022 года. Они представят свою продукцию и услуги под брендом Made in Moscow в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции. Затраты на организацию возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

Так, в Ереване с 16 по 18 сентября пройдет выставка Comp Expo 2022, которую посвятят информационным технологиям и электронике, а с 23 по 25 ноября на UzProdExpo в Ташкенте представители пищевых компаний смогут провести презентацию своих продуктов.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что с 2017 года при поддержке МЭЦ около 1,3 тысячи столичных компаний приняли участие более чем в 70 профильных выставках в 23 странах.