Московские экспортеры примут участие в международных отраслевых выставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице ведется прием заявок экспортеров на участие в международных выставках 2022 года. Они представят свою продукцию и услуги под брендом Made in Moscow в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, затраты на организацию возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).
"Приглашаем присоединиться к программе производителей электроники, косметики, продуктов питания, строительных материалов и оборудования", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в Ереване с 16 по 18 сентября пройдет выставка Comp Expo 2022, которую посвятят информационным технологиям и электронике. Производители косметики встретятся в Стамбуле с 13 по 15 октября на мероприятии Beauty Istanbul, а строительные предприятия ждут с 19 по 21 октября в Баку на BakuBuild.
С 23 по 25 ноября на UzProdExpo в Ташкенте представители пищевых компаний смогут провести презентацию своих продуктов.
В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что с 2017 года при поддержке МЭЦ около 1,3 тысячи столичных компаний приняли участие более чем в 70 профильных выставках в 23 странах.
"В общей сложности по итогам мероприятий предприниматели заключили более 200 экспортных контрактов на сумму 1,4 миллиарда рублей", – подчеркнул Фурсин.
В материале говорится, что поучаствовать в программе поддержки могут московские общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее 6 месяцев назад, у которых нет бюджетных задолженностей и они не находятся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства.
Ранее Ефимов сообщил, что за минувший год товарооборот между Москвой и ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув отметки 1,1 миллиарда долларов. По его словам, Москва – главный российский поставщик в ОАЭ несырьевых неэнергетических товаров: на ее долю приходится порядка 26% от российского несырьевого экспорта в эту страну.
До этого Ефимов рассказал, что с января по ноябрь 2021 года Москва экспортировала несырьевые неэнергетические товары в 183 государства мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше, чем в 2020 году. Главными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Соединенные Штаты, Германия и Китай.
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