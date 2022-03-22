Ефимов: товарооборот между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился вдвое

Фото: depositphotos/tan4ikk
За минувший год товарооборот между Москвой и ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув отметки в 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Объединенные Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. <...> Российский товарооборот с данным регионом в 2021 году вырос на 64,5% и составил 5,36 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 20,6%. Товарооборот непосредственно между Москвой и ОАЭ в 2021 году увеличился на 116%", – рассказал Ефимов.
По его словам, Москва – главный российский поставщик в ОАЭ несырьевых неэнергетических товаров: на ее долю приходится порядка 26% от российского несырьевого экспорта в эту страну. Это обусловлено в том числе более чем десятикратным ростом поставок промышленных товаров за последние два года. На них приходится 462 миллиона долларов товарооборота.
Как утверждает Ефимов, высокий спрос ОАЭ на московские промышленные товары связан со стремлением Абу-Даби снизить зависимость от добычи нефти, на что успели вовремя отреагировать столичные предприятия. Так, в 2020 году Москва поставила в ОАЭ жидкостные насосы на сумму 100 тысяч долларов, а в 2021 году этот показатель возрос на 14,76 миллиона долларов.
В прошлом году российская столица поставила в ближневосточную страну безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков на сумму 7,2 миллиона долларов, а сама закупила там кофе, чай, пряности, стекло, парфюм, электронику и прочие товары на сумму 111,2 миллиона долларов.
Ранее Ефимов рассказал, что с января по ноябрь 2021 года Москва экспортировала несырьевые неэнергетические товары в 183 государства мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше, чем в 2020 году. Главными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Соединенные Штаты, Германия и Китай.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: