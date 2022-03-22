Ефимов: товарооборот между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился вдвое

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За минувший год товарооборот между Москвой и ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув отметки в 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объединенные Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. <...> Российский товарооборот с данным регионом в 2021 году вырос на 64,5% и составил 5,36 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 20,6%. Товарооборот непосредственно между Москвой и ОАЭ в 2021 году увеличился на 116%", – рассказал Ефимов.

По его словам, Москва – главный российский поставщик в ОАЭ несырьевых неэнергетических товаров: на ее долю приходится порядка 26% от российского несырьевого экспорта в эту страну. Это обусловлено в том числе более чем десятикратным ростом поставок промышленных товаров за последние два года. На них приходится 462 миллиона долларов товарооборота.

Как утверждает Ефимов, высокий спрос ОАЭ на московские промышленные товары связан со стремлением Абу-Даби снизить зависимость от добычи нефти, на что успели вовремя отреагировать столичные предприятия. Так, в 2020 году Москва поставила в ОАЭ жидкостные насосы на сумму 100 тысяч долларов, а в 2021 году этот показатель возрос на 14,76 миллиона долларов.

В прошлом году российская столица поставила в ближневосточную страну безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков на сумму 7,2 миллиона долларов, а сама закупила там кофе, чай, пряности, стекло, парфюм, электронику и прочие товары на сумму 111,2 миллиона долларов.

Ранее Ефимов рассказал, что с января по ноябрь 2021 года Москва экспортировала несырьевые неэнергетические товары в 183 государства мира на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4% больше, чем в 2020 году. Главными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Соединенные Штаты, Германия и Китай.

