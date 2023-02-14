Залог и домашний арест для бизнесменов будут способствовать гуманизации правосудия – Путин

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Избрание мер наказания в виде залога и домашнего ареста для обвиняемых в преступлениях в экономической сфере будет способствовать гуманизации правосудия. Об этом заявил Владимир Путин.

До этого российский лидер заявил о возникновении вопроса о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования в условиях санкций. К таким он отнес запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.

"Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия", – цитирует президента ТАСС.

Защита бизнеса, по словам Путина, особенно важна в условиях санкционного давления.

Ранее сообщалось, что впервые с начала спецоперации на Украине Путин проведет встречи с представителями крупного бизнеса. По информации СМИ, ряд мероприятий состоится с 16 по 18 марта. В рамках встреч предприниматели смогут сообщить о текущих проблемах и предложить пути их решения.



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