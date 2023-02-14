Путин встретится с крупным бизнесом впервые с начала СВО – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин впервые с начала спецоперации на Украине проведет встречу с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и РСПП.

По их информации, съезд пройдет 16–18 марта в Доме музыки в Москве. Вероятнее всего президент примет участие в мероприятии в первый день его проведения.

Отмечается, что Путин может провести отдельную встречу с бюро правления РСПП, поскольку за год у бизнеса накопилось значительное количество вопросов, требующих прямого диалога с властью.

"Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения", – отметил один из источников.

Последняя встреча российского лидера с представителями крупного бизнеса состоялась 24 февраля 2022 года, уже после объявления о проведении специальной военной операции.

Ранее Путин в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским высказался об экономических итогах 2022 года. По словам президента, показатели ВВП за прошлый год будут лучше предварительных расчетов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!