Путин считает, что показатели ВВП за 2022 год будут лучше предварительных расчетов

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Президент России Владимир Путин высказался об экономических итогах 2022 года. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", – приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране заметны признаки улучшения потребительских настроений. Она также сообщила о высокой вероятности повышения ключевой ставки в 2023 году.

До этого Путин заявил, что страны Запада не ожидали от России эффективного противостояния экономическим угрозам. Он сообщил, что несмотря на все этапы трудностей, созданные Западом, финансовая система страны, ее производство и сфера услуг продолжают работать без сбоев.

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