ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов. Кроме того, инфляционные ожидания снизились, но сохраняются на повышенном уровне.

В Банке России уточнили, что денежно-кредитные условия оставались нейтральными. Так, доходности ОФЗ повысились, кредитные и депозитные ставки существенно не изменились, а кредитная активность оставалась высокой. Вместе с тем увеличились средства населения на текущих счетах и депозитах.

В Центробанке подчеркнули, что сейчас появляются признаки восстановления потребительской активности, несмотря на то что население продолжает проявлять осторожность. При этом проинфляционные риски усиливают ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Центробанке отметили, что будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки при усилении рисков. Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в 2023 году составит 5–7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Ранее глава департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова рассказала, что объем заблокированных в иностранной инфраструктуре российских активов по состоянию на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей.

При этом более 20% из них принадлежит розничным инвесторам.



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