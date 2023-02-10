Руслан Давыдов стал врио главы Федеральной таможенной службы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Руслана Давыдова временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой пресс-службу российского правительства.

До этого должность главы ФТС занимал Владимир Булавин. Его освободили из-за возраста – мужчине исполнилось 70 лет.

В российском кабмине завили, что Давыдов с 2017 года был первым заместителем руководителя ФТС. Он курировал деятельность электронных таможен, а также занимался внедрением автоматических процедур при декларировании.

Ранее Владимир Путин сделал ряд перестановок в МЧС и Совете безопасности РФ. Так, Евгений Аношин стал помощником секретаря Совбеза, а Антон Герасимов был назначен замглавы ведомства.

До этого российский лидер продлил срок государственной службы спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и постоянного члена Совбеза РФ Сергея Иванова на год. Свою работу он будет выполнять до 31 января следующего года.

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