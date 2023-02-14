В Кремле допустили, что Путин может принять участие в съезде РСПП в марте

Фото: Агентство "Москва"/предоставлено пресс-службой нижней палаты парламента

Владимир Путин по традиции принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поэтому можно надеяться, что подобная встреча пройдет и в 2023 году. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил России или изменять производство с учетом СВО.

"Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев", – цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобную тему можно будет поднять в ходе встречи Путина с членами РСПП.

Ранее СМИ сообщали, что глава государства впервые с начала спецоперации на Украине проведет встречу с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По информации "Ведомостей", съезд пройдет 16–18 марта в Доме музыки в Москве. Вероятнее всего президент примет участие в мероприятии в первый день его проведения.

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