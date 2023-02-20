СМИ раскрыли дизайн будущего iPhone 15

Фото: 9to5mac.com

Будущий iPhone 15 получит корпус в стиле iPhone 5c и сенсорные кнопки. Об этом сообщает портал 9to5mac.

По данным издания, в распоряжении его журналистов появились макеты потенциальной новинки. Их якобы передали производители аксессуаров для iPhone из Китая.

Согласно макетам, новая модель iPhone лишится разъема Lightning. Его заменят портом USB-C в соответствии с новым законом Евросоюза. Физические кнопки заменят сенсорными.

Будущие смартфоны получат плоские рамки по аналогии с iPhone 14, однако переход будет более плавным. Объективы камер станут еще больше. Компания планирует отказаться от нержавеющей стали при производстве iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, заменив ее на титан.

Ранее сообщалось, что iPhone 11, выпущенный осенью 2019 года, подешевел в РФ на 35%. На "Яндекс Маркете" цена опустилась ниже 39 тысяч рублей в сравнении с изначальной в 60 тысяч рублей. При этом Apple продолжает поддерживать смартфон актуальными обновлениями.



В РФ зафиксировали падение спроса на технику Apple

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!