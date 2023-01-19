Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пустили в Таиланд из-за отсутствия необходимых документов. Благодаря их помощи, животное наконец-то встретилось с хозяйкой.

История развернулась еще в начале недели: пассажирка вместе со своим питомцем отправилась на отдых. Но в аэропорту Таиланда кота отказались впускать в страну, так как на него не было нужных документов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.