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19 января, 21:30

Общество

Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пустили в Таиланд

Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пустили в Таиланд

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Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пустили в Таиланд из-за отсутствия необходимых документов. Благодаря их помощи, животное наконец-то встретилось с хозяйкой.

История развернулась еще в начале недели: пассажирка вместе со своим питомцем отправилась на отдых. Но в аэропорту Таиланда кота отказались впускать в страну, так как на него не было нужных документов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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