Мужчина избил кота и выбросил его из окна в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранительные органы организовали проверку инцидента с жителем подмосковного Щелкова, который, по предварительным данным, избил кота и выбросил его в пакете из окна жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Видеозапись расправы над животным распространили телеграм-каналы. На кадрах можно увидеть, как пакет с большой скоростью падает на асфальт рядом с многоэтажкой. Утверждается, что на видео запечатлен именно этот инцидент.

"По предварительной информации, ночью 7 января 2023 года в городе Щелково мужчина избил кота, а после, положив его в пакет, выбросил из окна жилого дома", – говорится в релизе.

Отмечается, что организованная доследственная проверка находится на контроле в Щелковской городской прокуратуре.

Ранее полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южного Бутова, которая, будучи пьяной, выбросила собаку из окна пятого этажа. Инцидент произошел на улице Горчакова. О случившемся в полицию сообщил сосед женщины. Собаку удалось спасти.

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