Законопроект о ежегодной выплате 75 тыс рублей ветеранам ВОВ внесли в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Соответствующий законопроект был размещен в электронной базе ГД.

В пояснительной записке к документу указывается, что инициативой депутатов предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ. В перечень получателей выплат предлагают включить участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто имеет знак "Житель осажденного Севастополя", и вдов военнослужащих, погибших в период боевых действий 1941–1945 годов.

Информация о разработке законопроекта появилась в СМИ в июне 2022 года. Тогда сообщалось, что утверждение подобной меры обойдется государству примерно в 30 миллиардов рублей. Датой вступления законопроекта в силу называли 1 января 2023 года.



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