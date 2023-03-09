В Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло"

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Кремль не верит, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" могут стоять некие проукраинские силы, поскольку такую диверсию могут совершить только спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", – подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что Россию следует допустить к расследованию теракта.

"Мы по-прежнему продолжаем требовать быстрого, прозрачного расследования. Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание на какие-то второстепенные версии и гипотезы", – сказал Песков.

По его словам, версия о причастности России к диверсиям является абсурдной. Англосаксы начали суетиться из-за подрывов, поскольку они имеют "много неловкостей" с Германией, добавил Песков.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США, заявила, что диверсии на трубопроводах "Северных потоков" могла организовать проукраинская группировка. В публикации сообщалось, что данная группировка якобы действовала без ведома Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках" – СМИ

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