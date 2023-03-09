В США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Следователи в США и Европе пришли ко мнению, что за диверсиями на "Северных потоках" не стояла Россия. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wall Street Journal.

Источники издания утверждают, что американская разведка на данный момент рассматривает в качестве возможных виновников диверсии частных лиц, не связанных с официальными властями. Данная версия соответствует "растущему мнению" следователей в США и Европе о том, что за терактом стояли не российские диверсанты, пишет газета.

В газете утверждается, что ЦРУ предупреждало спецслужбы Европы о возможной подготовке диверсии гражданами Украины еще летом. В уведомлении от американской разведки, направленном европейским спецслужбам, содержалась информация о трех гражданах Украины, которые пытались арендовать суда в граничащих с Балтийским морем странах, указано в материале.

Согласно источникам газеты, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассматривали теорию о причастности Киева к диверсии. Однако на данный момент спецслужбы Штатов считают, что ни у Киева, ни у Москвы нет мотива для организации подрыва газопровода, достаточного, чтобы компенсировать потенциальные дипломатические риски.

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщает, что Запад не огласит имя причастного к ЧП на "Северных потоках" бизнесмена с Украины. По сведениям газеты, подобное решение принято, чтобы сохранить единство западных стран в вопросе поставок помощи Украине.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

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