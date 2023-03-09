Запад не огласит имя причастного к ЧП на "Северных потоках" бизнесмена с Украины – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Страны Запада не будут оглашать имя бизнесмена с Украины, который якобы причастен к диверсиям на "Северных потоках", чтобы сохранить единство в вопросе оказания помощи Киеву. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Telegraph.

По сведениям газеты, предприниматель попал под подозрение следователей как причастный к инциденту. Источник газеты в органах безопасности Европы, однако, не стал уточнять, проходит ли он официально подозреваемым по делу.

Ранее в газете The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщалось, что к диверсии на "Северных потоках" якобы причастна проукраинская группировка, действующая без ведома властей Киева.

Немецкая газета Die Zeit утверждает, что следователи якобы установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках". По данным издания, оно принадлежало украинской компании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках". Он заявил, что это "пахнет чудовищным преступлением".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

МИД прокомментировал утечки информации о расследовании по терактам на "Северных потоках"

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