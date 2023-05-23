В Сети опубликовали фото самого большого iPhone среди всех смартфонов от Apple

Фото: 9to5Mac

Первые рендеры смартфона iPhone 16 Pro Max появились на основе чертежей, предполагается, что новая модель получит название iPhone 16 Ultra. Об этом сообщает портал 9to5mac.

В новом смартфоне, который, предположительно, будет выпущен компанией Apple, появится увеличенный до 6,9 дюйма экран. Телефон станет более вытянутым, что позволит сделать его компактнее.

Источник также рассказал о габаритах телефона – ширина составит 77,2 миллиметра, а высота 165 миллиметров. Согласно рендерам, у новой модели будет увеличен дисплей до 6,3 дюйма.

До презентации линейки новых iPhone 16 осталось больше года, в связи с этим производитель может поменять планы и внести изменения во внешний вид и наполнение устройства, напомнил портал.

Ранее сообщалось, что Apple исправила уязвимость своих наушников AirPods и Beats, из-за которой их могли прослушивать хакеры. Специалисты фирмы сделали новое программное обеспечение для ряда моделей и прошивку, которые позволят избавиться от уязвимости. Не подверглись атаке злоумышленников только AirPods первого поколения.

