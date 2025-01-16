Функции ИИ в Paint появились у всех пользователей Windows 11

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Функции искусственного интеллекта в графическом редакторе Paint появились у всех пользователей Windows 11, в том числе на компьютерах без сертификата Copilot+ PC и NPU, сообщает Windows Latest.

В редакторе стали доступны две функции: "Генеративное удаление" и "Удаление фона". Теперь пользователи могут удалить выделенные объекты на холсте, заменив его сгенерированным изображением, или полностью удалить фон на фотографии.

Отмечается, что эти функции были доступны только на компьютерах с процессорами Snapdragon X на базе архитектуры ARM.

Пользователи редактора сообщили, что скорость работы инструментов определяется мощностью компьютера. В среднем удаление объекта занимает от 40 до 80 секунд.

Кроме того, ИИ пока испытывает трудности при обработке сложных фонов и изображений с высоким разрешением, заметили клиенты Windows.

Между тем корпорация предупредила, что 14 октября прекращается поддержка программы Office для Windows 10. Сотрудники компании сообщили, что для того, чтобы и дальше пользоваться сервисами Microsoft 365, в том числе редакторами текста и таблиц Word и Excel, программой по созданию презентаций Power Point, необходимо обновить операционную систему компьютера до 11-го поколения.