Минцифры сообщило, что инфраструктура платформы MAX находится в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инфраструктура национальной цифровой платформы MAX находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, сообщается на сайте Минцифры РФ.

"MAX обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса", – отметили в ведомстве.

MAX – это цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены мини-приложения, конструкторы чат-ботов и платежная система.

В будущем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора для подтверждения личности без использования бумажных документов. Кроме того, планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы, уточнили в Минцифры.

Тем временем платформа MAX начала тестировать возможность создания каналов. Пользователи уже могут подписываться на них, ставить реакции и настраивать уведомления чатов. В ближайшее время появится счетчик просмотров.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее указывал, что MAX на "голову выше" своих конкурентов и превосходит по функциональности WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).