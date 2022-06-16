Песков назвал ситуацию с турбинами Siemens для "Северного потока" последствиями санкций

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Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с санкциями, ничего преднамеренного с российской стороны нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, все дело в том, что с ремонта не возвращаются турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток". На вопрос, известно ли, когда турбину могут вернуть, представитель Кремля сообщил, что об этом надо спрашивать у "Газпрома".
"Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного, это вообще проблемы, которые не связаны с нами", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens.
Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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