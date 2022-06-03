Пенсионер протаранил несколько машин в Южном Тушине

В Южном Тушине на улице Василия Петушкова пенсионер протаранил машины и спокойно поехал дальше. Об этом рассказали очевидцы.

В результате ДТП повреждены несколько машин. На кадрах видно, что один автомобиль оказался на газоне. Рядом с другим валяется оторванный бампер. Удалось ли задержать виновника аварии, пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.