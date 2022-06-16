Покупатели магазина на западе столицы устроили драку

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В одном из магазинов на Можайском шоссе на западе столицы произошел конфликт между покупателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.



По предварительным данным, покупатели магазина пытались украсть товар, на этой почве произошел конфликт.

"Два человека задержаны, полиция проводит проверку по данному факту", – говорится в сообщении.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, один из участников драки достал нож, а второй открыл стрельбу.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов на северо-востоке столицы 34-летний мужчина в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха, а затем напал на прибывших на место правоохранителей.