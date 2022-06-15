До конца недели в столице ожидаются дожди. Городские службы просят москвичей сообщать о скоплениях воды.

О скоплениях воды можно сообщить в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03. О том, куда еще можно сообщить о скоплениях воды – в эфире телеканала Москва 24.