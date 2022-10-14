Биолог заявил о пугающем сокращении популяции диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основными факторами 70-процентного сокращения популяции диких животных на Земле, о котором свидетельствуют данные Всемирного фонда дикой природы (WWF), стали вырубка лесов и изменение ландшафта из-за сельского хозяйства, заявил директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Новость немножко бросает в жар, потому что как будто бы это видовое разнообразие уменьшилось, но нет, это численность. Но, честно говоря, цифры все равно ужасные и пугающие", – сказал доктор биологических наук.

Калякин отметил, что прямое уничтожение животных вследствие охоты и различных промыслов играет в этом процессе незначительную роль. По его словам, наибольшую угрозу для животных представляет уничтожение их среды обитания.

"Достаточно посмотреть на карту Московской области, мы почти не находим лесов, которые бы не были затронуты рубками за последние 30–40 лет, которые распахали, перепахали, перестроили. <...> Это значит, что территории, где они могли бы жить, очень сокращены и использованы человеком", – пояснил Калякин.

По словам ученого, площадь ежедневно уничтожаемого леса в Амазонии и Карибском бассейне сравнима с площадью нескольких футбольных полей.

"Оказывается, что как будто бы неисчерпаемые запасы природные на самом деле исчерпываются", – отметил он.

Калякин добавил, что защита природы является очень сложным и дорогостоящим процессом, который требует точной проработки долговременных проектов.

Ранее в WWF сообщили, что за последние десятилетия численность диких животных в мире снизилась в среднем на 70%. Специалисты отслеживали глобальное биоразнообразие с 1970 по 2018 год, наблюдая за 31 821 популяцией 5 230 видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб.

Снижение численности животных ученые связывают с деятельностью человека. Речь идет, в частности, о загрязнении окружающей среды, браконьерстве и других видах эксплуатации диких животных.

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