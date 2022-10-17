В жилом доме в Подмосковье поймали полутораметровую экзотическую змею

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Можайском городском округе Московской области спасатели поймали в ванной комнате квартиры экзотическую змею длиной 1,5 метра. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

За помощью в единую службу "Система-112" обратились проживающие в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Медико-Инструментальный Завод. Змею обнаружила девочка. Рептилия оказалась ярко-оранжевого цвета с пятнами.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части № 308 Роман Протасевич сообщил, что позже спасатели выяснили, как змея попала в квартиру. По данным специалистов, она заползла в вентиляционную шахту, вытолкнув решетку.

"Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы в вентиляционном отсеке обнаружили свернувшегося в клубок маисового полоза. К счастью, это был неядовитый вид змей, однако в состоянии агрессии полоз способен больно укусить", – рассказал Протасевич.

Поскольку спасателям не удалось отыскать хозяина рептилии, ее взял к себе старший смены Сергей Жумаев, создав необходимые условия для проживания змеи в помещении.

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