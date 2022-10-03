Мобилизованным россиянам рассказали, где оставить своих питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мобилизованные граждане могут оставить своих питомцев в специализированных приютах. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
Призывники, которым не с кем оставить животное, могут ознакомиться со списком приютов, размещенным на портале. С выбранной организацией необходимо связаться заранее, чтобы узнать о наличии свободных мест.
Ранее директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала, что с начала частичной мобилизации жители России стали чаще сдавать в приюты своих питомцев. По ее словам, нагрузка в таких заведениях увеличилась в разы.
Директор поделилась, что до апреля в фонд на горячую линию поступало всего три звонка в день. Сейчас же специалисты принимают порядка десяти обращений не только на горячей линии, но и в самом приюте. В общей сложности, отметила Дмитриева, в учреждение поступает около 15 звонков в сутки.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Мобилизованным рассказали, куда можно пристроить домашних животных
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