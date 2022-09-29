Число обращений в приюты для животных выросло в три раза в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала частичной мобилизации жители России стали чаще сдавать в приюты своих питомцев, заявила директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. По ее словам, нагрузка в таких заведениях увеличилась в разы.

Директор поделилась, что до апреля в фонд на горячую линию поступало всего три звонка в день. Сейчас же специалисты принимают порядка десяти обращений не только на горячей линии, но и в самом приюте. В общей сложности, отметила Дмитриева, в учреждение поступает около 15 звонков в сутки.

Она рассказала, что сейчас тенденция на желающих избавиться от своих питомцев повысилась в три-пять раз. Дмитриева утверждает, что хозяева приносят в организацию животных, так как не могут больше о них позаботиться. По ее словам, волонтерам не получается пристроить всех питомцев, которых приносят в приют.

Кроме того, большинство животных тяжело переносят разлуку с хозяевами, предостерегла директор.

"Люди думают, что позаботились и спасли, но на самом деле половина из этих животных просто отказывается жить. У них анализы идеальны, но они сгорают, просто отказываются есть", – прокомментировала Дмитриева в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, домашние собаки или кошки плохо переносят жизнь в приюте, так как им приходится бороться за выживание и конкурировать за еду, к чему больше привыкли бездомные животные.

Ранее в ГД заявили, что домашних животных подпавших под частичную мобилизацию граждан необходимо размещать в зоогостиницах за счет бюджетных средств. Там поделились, что подобные места, где за питомцем будут ухаживать и кормить его, есть практически в каждом регионе страны.

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