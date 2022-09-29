Число обращений в приюты для животных выросло в три раза в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала частичной мобилизации жители России стали чаще сдавать в приюты своих питомцев, заявила директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. По ее словам, нагрузка в таких заведениях увеличилась в разы.
Директор поделилась, что до апреля в фонд на горячую линию поступало всего три звонка в день. Сейчас же специалисты принимают порядка десяти обращений не только на горячей линии, но и в самом приюте. В общей сложности, отметила Дмитриева, в учреждение поступает около 15 звонков в сутки.
Она рассказала, что сейчас тенденция на желающих избавиться от своих питомцев повысилась в три-пять раз. Дмитриева утверждает, что хозяева приносят в организацию животных, так как не могут больше о них позаботиться. По ее словам, волонтерам не получается пристроить всех питомцев, которых приносят в приют.
Кроме того, большинство животных тяжело переносят разлуку с хозяевами, предостерегла директор.
"Люди думают, что позаботились и спасли, но на самом деле половина из этих животных просто отказывается жить. У них анализы идеальны, но они сгорают, просто отказываются есть", – прокомментировала Дмитриева в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, домашние собаки или кошки плохо переносят жизнь в приюте, так как им приходится бороться за выживание и конкурировать за еду, к чему больше привыкли бездомные животные.
Ранее в ГД заявили, что домашних животных подпавших под частичную мобилизацию граждан необходимо размещать в зоогостиницах за счет бюджетных средств. Там поделились, что подобные места, где за питомцем будут ухаживать и кормить его, есть практически в каждом регионе страны.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: