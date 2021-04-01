Знаменитый фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате отремонтируют

10:20
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Фонтан "Принцесса Турандот" отремонтируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Памятник стоит у дома 26 на улице Арбат, где расположен Театр имени Вахтангова. Уже началась разработка проекта по ремонту монумента.
Скульптуру с фонтаном установили в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля "Принцесса Турандот".
Памятник создали по проекту скульптора Александра Бурганова. Он представляет собой фонтан с гранитной чашей овальной формы, бортики которого выполнены в виде лавочки. В центре красуется позолоченная скульптура принцессы, которая сидит на троне под пышным балдахином. Постамент, на котором стоит трон, выполнен в виде стилизованной беседки-ротонды.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, эта скульптура – одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата.
"Около монумента всегда можно увидеть много людей: здесь традиционно назначают встречи, фотографируются и просто отдыхают. Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы", – заявил он.
Для разработки проекта специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования и изучат все особенности монумента. Реставрировать памятник будут в 2022–2023 годах. Специалистам предстоит устранить все дефекты поверхностей и обработать их защитными составами.
Ранее Сергей Собянин рассказал о знаковых реставрационных проектах, которые планируется осуществить в 2021 году.
По словам мэра, всего в столице в текущем году будет отреставрировано около 100 памятников архитектуры. В частности, работы проведут на Центральной электрической станции городского трамвая (ГЭС-2 Мосэнерго).
Собянин также упомянул ВДНХ, где планируется завершить реставрацию трех исторических павильонов до конца 2021 года. В жилом доме Наумовых-Волконских, построенном в 1833 году, провели работы по сохранению и реставрации кирпичного объема здания. Восстановлен фасад с лепным декором.
Упоминая жилой дом на улице Земляной Вал, дом 56, строение 3, возведенный в 1843–1845 годах, Собянин отметил, что его фасады и интерьеры до нас дошли в очень плохом состоянии. Сейчас специалисты реставрируют стены, оконные и дверные заполнения, кровлю и цоколь. Особое внимание уделяется богатой художественной отделке интерьеров.
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