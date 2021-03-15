Собянин осмотрел открытый после реконструкции общественный центр "Высота" в Кузьминках

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин осмотрел многофункциональный общественный центр "Высота" в Кузьминках, открытый после реконструкции.

По словам градоначальника, объект находился в запущенном состоянии и одним из вариантов дальнейших действий был его снос.

"Было желание вообще его снести, многие предлагали тут жилой дом вместо него построить, но настояли, чтобы здесь сохранился кинотеатр с торговлей, кафе, ресторанами, с детскими игровыми площадками, ну и кинотеатр чтобы работал. Первая очередь уже сдана", – заявил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что комплексная реконструкция "Высоты" позволила разместить в здании кинокомплекс с четырьмя залами общей вместимостью 228 мест. В двух из них можно смотреть кино в 3D-формате. Там также реализована концепция бесконтактного кинобара – еду и напитки можно заказать онлайн, а затем просто забрать на стойке.

В обновленном общественном центре также разместят непродовольственные магазины, кафе, рестораны и места для досуга детей. Одна из особенностей новой "Высоты" – историческая вывеска, которую восстановили с помощью 3D-моделирования.

Мэр допустил, что кинозалы в общественном центре могут заработать уже в августе нынешнего года.

Помимо этого, Собянин рассказал о благоустройстве территории рядом с обновленным комплексом "Высота". По его словам, там появится ярмарка европейского уровня, будет обновлен бульвар, благоустроен Кузьминский парк.

В ходе рабочей поездки мэр также осмотрел новый дом, переданный под заселение по программе реновации в районе Кузьминки на Волгоградском проспекте.

"С новосельем. Спасибо огромное, что в свое время обеспечен был депутатский контроль не только за прохождением закона, но и переселением граждан в первые дома", – заявил мэр.

Новый дом рассчитан на 105 квартир. Он оборудован подземной парковкой на 55 машино-мест. В здании также применены умные общедомовые и поквартирные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

Собянин отметил, что в Кузьминках в настоящий момент строятся или проектируются 19 домов по программе реновации, при этом 6 зданий уже построены. Помимо жилых домов, в кварталах реновации планируется возвести семь социальных объектов, включая общеобразовательную школу, детский сад, многофункциональный комплекс, ледовый дворец с катком, два физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивно-оздоровительный центр.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание клуба "Современник" в столичном районе Строгино. Градоначальник допустил, что название центра могут изменить, если за это проголосуют местные жители, и подчеркнул, что общественное пространство соответствует новым стандартам реконструкции старых кинотеатров.