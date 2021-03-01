Мосгосстройнадзор проверил ход реконструкции театра "Сатирикон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход реконструкции Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Сооружена надземная часть, ведутся фасадные, кровельные работы, прокладка внутренних инженерных систем", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По результатам проверки были обнаружены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность здания. На их устранение рабочим выданы предписания с конкретным сроком.
Предполагается, что здание театра получит новый центральный фасад и постройку, состоящую из зала для шоу-программ, малого театрального зала и административно-выставочной зоны.
Также на территории "Сатирикона" появятся подземный паркинг и корпус с помещениями для театрального музея.
Полную реконструкцию здания планируется завершить в 2022 году.
Ранее после реконструкции в Москве открылись две детские поликлиники в Лианозове и Щукине. Сергей Собянин поделился планами на улучшение инфраструктуры районов.
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