Мосгосстройнадзор проверил ход реконструкции театра "Сатирикон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход реконструкции Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сооружена надземная часть, ведутся фасадные, кровельные работы, прокладка внутренних инженерных систем", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По результатам проверки были обнаружены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность здания. На их устранение рабочим выданы предписания с конкретным сроком.

Предполагается, что здание театра получит новый центральный фасад и постройку, состоящую из зала для шоу-программ, малого театрального зала и административно-выставочной зоны.

Также на территории "Сатирикона" появятся подземный паркинг и корпус с помещениями для театрального музея.

Полную реконструкцию здания планируется завершить в 2022 году.

Ранее после реконструкции в Москве открылись две детские поликлиники в Лианозове и Щукине. Сергей Собянин поделился планами на улучшение инфраструктуры районов.