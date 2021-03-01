Около 40 социальных объектов благоустроят в ЗелАО по программе "Мой район"

15:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 40 социальных объектов благоустроят в Зеленограде в рамках программы "Мой район", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты планируют привести в порядок асфальт во дворах ряда корпусов, расположенных в 20-м, 18-м, 16-м, 15-м, 11-м, 9-м, 8-м, 7-м, 6-м, 5-м, 4-м, 1-м районах, а также рядом с домами 1 и 8 на Березовой аллее.
Также в рамках программы возле школ будет обновлено дорожное покрытие, восстановлены газоны, отремонтированы ворота и веранды, а также благоустроят спортивные площадки и приведут в порядок скамейки.
Помимо этого, у образовательных учреждений № 842, 1557, 1353, 854, 853, 1194, 852, 1150, 609 и 1151, а также возле Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи появятся метеоплощадки, экостанции, парковки для колясок и велосипедов.
Ранее сообщалось, что около 400 дворов и общественное пространство рядом со станцией метро "Петровский парк" благоустроят в Северном административном округе Москвы в рамках программы "Мой район" в 2021 году. В ходе работ тротуары и дороги отремонтируют, газоны восстановят, лестницы и контейнерные площадки приведут в порядок. Также будут установлены новые скамейки и урны.
Кроме того, на территории около станции метро "Петровский парк" отремонтируют проезжую часть, уберут под землю кабельные линии. Для пешеходов установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники. Будет оборудовано парковочное пространство и новые остановки.
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