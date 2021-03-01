Собянин открыл две детские поликлиники в Лианозове и Щукине после реконструкции

14:24
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники № 58 в Щукине и филиал № 2 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове.
"Хотел поздравить вас с новосельем! Три десятка поликлиник практически построены, выходят из строительства, и еще полсотни строек будут разворачиваться в этом году. Беспрецедентный масштаб. Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и, самое главное, качественно", – сказал мэр.
По словам Собянина, в Щукине также продолжается строительство транспортной инфраструктуры. Он уточнил, что здесь образуется новая платформа Щукинская на МЦД-2. Также появились две платформы на МЦК.
"Это серьезное улучшение транспортной ситуации здесь в целом", – добавил он.
Также мэр получил префекту Северо-Западного административного округа Москвы Алексею Пашкову рассмотреть обращения жителей, связанные с наличием пешеходных переходов на улице Маршала Василевского.
"Надо внимательно смотреть: сейчас проводятся ремонты на Щукинской, и есть жалобы с переходами через улицу Маршала Василевского и жалобы на то, что параллельно ремонтируются еще трамвайные пути, тоже есть задержка", – добавил Собянин.
При реконструкции поликлиники № 58 был произведен комплекс работ по устройству фасадов и внутренних помещений. В здании установили новый лифт, заменили двери, окна и инженерные системы. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы.
По окончанию реконструкции в поликлинике № 58 установлено 593 единицы современного медицинского оборудования. Кроме того, работают кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, электросветолечения, массажа, имеются бассейн и ванночки для грудничкового плавания.
Также запланировано благоустройство прилегающей территории: высадка 1,9 тысячи квадратных метров газона и укладка гранитной плитки.
В рамках программы "Мой район" были благоустроены сквер и площадь Академика Курчатова, сквер у мемориала Маршала Бирюзова. Кроме того, в порядок привели территорию, которая прилегает к станции МЦК Стрешнево. На 74 объектах благоустроено 27 дворов, 57 детских площадок, установлены 423 опоры наружного освещения.
Строительство станции МЦД-2 Щукинская планируется завершить в текущем году. На 2021–2023 годы в рамках программы запланировано благоустройство соснового массива по улице Маршала Бирюзова, сквера у кинотеатра "Юность", сквера вдоль улицы Авиационной и парка "Щукинская набережная".
Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.
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