Восемь соцобъектов построят в Нагатинском Затоне по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Восемь социальных объектов построят по программе реновации жилищного фонда в рамках утвержденного проекта планировки территории в Нагатинском Затоне, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В частности, там планируется построить центр социального обслуживания населения, музыкальную школу, два образовательных комплекса с детскими садами и школами суммарно на 975 мест, два детских сада на 175 мест каждый и две общеобразовательных школы на 650 учащихся.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, площадь территории в границах проекта планировки составляет более 113 гектаров. С запада она ограничена Кленовым бульваром и улицей Затонной, с севера – Нагатинской набережной, с юга – Коломенской улицей, с востока – Судостроительной и улицей Речников.

Территорию намерены озеленить, благоустроить общественные пространства и развить транспортную инфраструктуру. Реконструируют улицы Судостроительную, Затонную, Речников и Якорную. Там создадут парковочные места и велодорожки.

В районе Нагатинский Затон в рамках программы реновации расселить должны 54 жилых дома площадью более 200 тысяч квадратных метров. На первом этапе программы предстоит расселить и демонтировать 13 домов, где проживают более 3 тысяч человек.

В 2020 году в Москве построили 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.

Кроме того, в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

